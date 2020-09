Oh In-hye: l'attrice coreana morta a 36 anni (Di mercoledì 16 settembre 2020) L'attrice coreana Oh In-hye è morta il 14 settembre 2020 all'età di 36 anni, si sospetta che la causa di morte sia il suicidio. L'attrice coreana Oh In-hye è morta il 14 settembre 2020 a 36 anni dopo essere stata trovata priva di coscienza nella sua casa di Incheon, Corea del Sud. A trovare Oh In-hye è stato un amico che ha prontamente sollecitato i soccorsi. Oh è stata trasportata all'Ospedale Universitario di Inha, ma nonostante le cure non ha più riprese conoscenza. Al momento le circostanze della sua morte non sono ancora state chiarite, ma si sospetta un suicidio. "Non abbiamo ragioni di sospettare un omicidio e non ci sono segni di intrusione nella casa di Ms. Oh" ha dichiarato un portavoce della ... Leggi su movieplayer (Di mercoledì 16 settembre 2020) L'Oh In-hye èil 14 settembre 2020 all'età di 36, si sospetta che la causa di morte sia il suicidio. L'Oh In-hye èil 14 settembre 2020 a 36dopo essere stata trovata priva di coscienza nella sua casa di Incheon, Corea del Sud. A trovare Oh In-hye è stato un amico che ha prontamente sollecitato i soccorsi. Oh è stata trasportata all'Ospedale Universitario di Inha, ma nonostante le cure non ha più riprese conoscenza. Al momento le circostanze della sua morte non sono ancora state chiarite, ma si sospetta un suicidio. "Non abbiamo ragioni di sospettare un omicidio e non ci sono segni di intrusione nella casa di Ms. Oh" ha dichiarato un portavoce della ...

1D_CAVA : RT @ktigerradio: Ancora una pagina tristissima per la storia dell'entertainment sudcoreano. L'attrice Oh In Hye è scomparsa all'età di 36 a… - BTSYST : RT @ktigerradio: Ancora una pagina tristissima per la storia dell'entertainment sudcoreano. L'attrice Oh In Hye è scomparsa all'età di 36 a… - ktigerradio : Ancora una pagina tristissima per la storia dell'entertainment sudcoreano. L'attrice Oh In Hye è scomparsa all'età… - coreanewsit : È venuta a a mancare l’attrice Oh In Hye #coreanews #actress #SouthKorea… - ciaokpop : Leggete il nuovo articolo: 'L’attrice Oh In Hye è deceduta a 36 anni' -

