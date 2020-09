Mourinho: “Bale? Non è un segreto la mia ammirazione per lui” (Di mercoledì 16 settembre 2020) L’allenatore del Tottenham, Jose Mourinho, intervenuto in conferenza stampa per la presentazione della sfida con il Lokomotiv Plovdivnei preliminari di Europa League, ha risposto così ai giornalisti che gli chiedevano del possibile ritorno agli Spurs di Gareth Bale, dopo le parole del suo agente: “Gareth Bale è un giocatore del Real Madrid. Non commento la situazione dei giocatori di altri club, non è il mio lavoro avere contatti con gli agenti. Posso dire che provai a prenderlo ai tempi del Real Madrid, non riuscendoci. Poi il presidente si è fidato del mio istinto e l’anno dopo lo ha portato a Madrid. La mia ammirazione per lui non è un segreto, neanche per Gareth stesso”. Foto: sito ufficiale Tottenham L'articolo Mourinho: “Bale? Non è ... Leggi su alfredopedulla (Di mercoledì 16 settembre 2020) L’allenatore del Tottenham, Jose, intervenuto in conferenza stampa per la presentazione della sfida con il Lokomotiv Plovdivnei preliminari di Europa League, ha risposto così ai giornalisti che gli chiedevano del possibile ritorno agli Spurs di Gareth Bale, dopo le parole del suo agente: “Gareth Bale è un giocatore del Real Madrid. Non commento la situazione dei giocatori di altri club, non è il mio lavoro avere contatti con gli agenti. Posso dire che provai a prenderlo ai tempi del Real Madrid, non riuscendoci. Poi il presidente si è fidato del mio istinto e l’anno dopo lo ha portato a Madrid. La miaper lui non è un, neanche per Gareth stesso”. Foto: sito ufficiale Tottenham L'articolo: “Bale? Non è ...

