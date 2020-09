Maltrattamenti nei confronti di cinque bambini, indagata una suora (Di mercoledì 16 settembre 2020) Un’anziana suora di Oristano, in Sardegna, è indagata con l’accusa di Maltrattamenti nei confronti di cinque bambini che frequentano la scuola dell’infanzia Un’anziana suora di Oristano è indagata con l’accusa di Maltrattamenti nei confronti di cinque bambini che frequentano una scuola dell’infanzia in provincia di Oristano. Nei giorni scorsi al Tribunale di Oristano c’è stato … L'articolo proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di mercoledì 16 settembre 2020) Un’anzianadi Oristano, in Sardegna, ècon l’accusa dineidiche frequentano la scuola dell’infanzia Un’anzianadi Oristano ècon l’accusa dineidiche frequentano una scuola dell’infanzia in provincia di Oristano. Nei giorni scorsi al Tribunale di Oristano c’è stato … L'articolo proviene da www.meteoweek.com.

AlienoGrigio17 : Ha avuto ciò che si meritava. Ma attenzione al magistrato di turno potrebbe citarlo per maltrattamenti ed eccesso… - maxantonietti : @DanielaPF75 @caritas_milano @antonellor68 @CaritasItaliana @manginobrioches @paoloigna1 @BentivogliMarco… - GabrieleNoEuro : @GiovanniToti ripeto:se ci fosse mio figlio denuncio tutti maestra,dirigente scolastico e tutti a catena. questi so… - valentinadigrav : RT @marcoianes: Depositata denuncia per maltrattamenti nei confronti dell'orso #M49. Per chi volesse, a sua volta, fare denuncia, qui copia… - aliskayz : @marrapii Nono infatti non mi riferisco ai maltrattamenti nei confronti degli altri membri, parlo delle accuse di m… -