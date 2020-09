Males | “Felice e orgoglioso | l’Inter è un sogno che si avvera”

Leggi su alfredopedulla

(Di mercoledì 16 settembre 2020) Darianha voluto esprimere tutta la sua gioia per la nuova avventura all’Inter. Con un post sulla propria pagina ufficiale su Instagram, l’attaccante svizzero si è detto “felice edi firmare un contratto di 5 anni con l’Inter”. Questo il post integrale: Visualizza questo post su Instagram I am so happy and proud to sign a 5 year contract with @inter! A dream came true for me. First I want to thank my family for everything, it would be impossible without them. Thanks to my manager and big brother Gezim Ibrahimi and @footuro ag . I wanna thank my friends and all the people who always believed in me. Sono molto contento di essere qui e mi rallegro per questo tempo.. FORZA INTER #NotForEveryone #ForzaInter Un post condiviso da Darian...