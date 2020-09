Inter, sette cessioni per cinque acquisti: ecco chi esce e chi entra (Di mercoledì 16 settembre 2020) L’Inter dovrà effettuare sette cessioni per accogliere cinque nuovi acquisti: ecco chi sono i profili in partenza e in arrivo sette cessioni per cinque acquisti. Questo è il diktat imposto dalla famiglia Zhang a Marotta e Ausilio, i quali saranno obbligati a rispettarlo per rendere l’Inter più forte. Bisogna liberare sette slot per accogliere i cinque nuovi acquisti (Vidal, Darmian, un esterno sinistro, un attaccante di riserva e il centrocampista indicato dall’allenatore ai suoi dirigenti, N’Golo Kanté). Per Kanté serve una cessione importante (Brozovic o Skriniar per intenderci) ma allo stato ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 16 settembre 2020) L’dovrà effettuareper accoglierenuovichi sono i profili in partenza e in arrivoper. Questo è il diktat imposto dalla famiglia Zhang a Marotta e Ausilio, i quali saranno obbligati a rispettarlo per rendere l’più forte. Bisogna liberareslot per accogliere inuovi(Vidal, Darmian, un esterno sinistro, un attaccante di riserva e il centrocampista indicato dall’allenatore ai suoi dirigenti, N’Golo Kanté). Per Kanté serve una cessione importante (Brozovic o Skriniar per intenderci) ma allo stato ...

Mercato Inter: Lautaro rinnova e Cavani si avvicina

Giorni intensi in casa Inter. A pochi giorni dal via della nuova stagione, il club nerazzurro sta definendo diverse operazioni di mercato e, secondo le ultime notizie, è pronto a blindare, in maniera ...

Commisso: "Chiesa? Speriamo bene. La Fiorentina non ha debiti, Juve e Inter invece..."

FIRENZE - "Sul mercato condivido quello che ha detto Pradè: credo che abbiamo una squadra già fatta, ma nei prossimi 20 giorni vedremo se ci sarà l'opportunità di prendere qualcuno, ma ora non scrivet ...

