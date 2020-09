Il Piemonte pronto a bloccare l’aborto “fai da te” di Speranza. La Cirinnà strepita: «Oscurantisti» (Di mercoledì 16 settembre 2020) Una “battaglia in difesa della vita e della salute della donna”. In Piemonte la stanno portando avanti l’assessore alla Semplificazione, Maurizio Marrone, e la deputata Augusta Montaruli. I due esponenti di FdI sono impegnati a promuovere una delibera regionale che argini l’aborto fai-da-te, reso possibile dal ministero della Salute in pieno agosto, con linee guida che hanno cancellato l’obbligo di ricovero per le donne che assumono la pillola RU486. Il Piemonte contro l’aborto fai da te di Speranza Marrone e Montaruli, secondo quanto anticipato prima da La Verità e poi da La Stampa, sono al lavoro su linee guida che escludono la possibilità – aperta dal ministro Speranza – di somministrare la pillola abortiva nei consultori e in regime di Day Hospital, ... Leggi su secoloditalia (Di mercoledì 16 settembre 2020) Una “battaglia in difesa della vita e della salute della donna”. Inla stanno portando avanti l’assessore alla Semplificazione, Maurizio Marrone, e la deputata Augusta Montaruli. I due esponenti di FdI sono impegnati a promuovere una delibera regionale che argini l’aborto fai-da-te, reso possibile dal ministero della Salute in pieno agosto, con linee guida che hanno cancellato l’obbligo di ricovero per le donne che assumono la pillola RU486. Ilcontro l’aborto fai da te diMarrone e Montaruli, secondo quanto anticipato prima da La Verità e poi da La Stampa, sono al lavoro su linee guida che escludono la possibilità – aperta dal ministro– di somministrare la pillola abortiva nei consultori e in regime di Day Hospital, ...

I Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile di Alessandria, a seguito di un intervento presso il locale Pronto Soccorso, hanno denunciato per violenza e interruzione di pubblico servizio un 70enn ...Inaugurata la nuova area maxi emergenza del pronto soccorso dell'ospedale di Asti. Si tratta di uno spazio attrezzato con caratteristiche di terapia semi intensiva e che può essere adibito al trattam ...Non si placa la scia di aggressioni da parte dei detenuti al personale della polizia penitenziaria della casa circondariale di Biella - a renderlo noto è il Segretario Generale della Fns Cisl Piemonte ...