(Di mercoledì 16 settembre 2020) AGI - Con la richiesta di condanna a 14 anni di reclusione per tutti i componenti della famigliasi avvia a conclusione il processo d'appello-bis sulla morte di Marco, il 20enne raggiunto da un colpo di pistola nella casa della sua fidanzata, Martina, a Ladispoli la notte tra il 17 e il 18 maggio del 2015. Un caso giudiziario che ha suscitato polemiche e discussioni e che, salvo slittamenti, prevede gli interventi della difesa degli imputati il 23 settembre e la sentenza il 30 settembre. Il sostituto procuratore generale Vincenzo Saveriano ha chiesto oggi alla corte d'assise d'appello di riconoscere la tesi dell'volontario con dolo eventuale (smontata nel giudizio di secondo grado, con la riqualificazione del fatto comecolposo) attribuendo il reato più grave non ...

Il pg 'Dai Ciontoli solo bugie e reticenze" Per l'omicidio Vannini chiesti 14 anni ...La notte del 17 maggio del 2015 Antonio Ciontoli, un militare dei servizi segreti, ha voluto lasciare morire Marco Vannini, 20 anni, per nascondere lo sbaglio di aver fatto far partire lo sparo che ha ...