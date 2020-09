Enormi dubbi sul bambino svenuto a scuola per colpa della mascherina: cosa dice il protocollo (Di mercoledì 16 settembre 2020) Si potrebbe parlare di “analisi in corso“, secondo i nostri standard, a proposito della vicenda che ci racconta di un bambino svenuto a scuola oggi 16 settembre, dopo aver indossato per ore la mascherina. Tuttavia, abbiamo elementi necessari per condividere con voi una sorta di editoriale, visti gli Enormi dubbi che porta con sé questo fatto di cronaca che arriva direttamente da Verona. Anche perché, come notato alcune settimane fa con Vasco Rossi, l’argomento mascherina crea da sempre forti discussioni qui da noi. La storia del bambino svenuto a scuola per colpa della mascherina: cosa non ... Leggi su bufale (Di mercoledì 16 settembre 2020) Si potrebbe parlare di “analisi in corso“, secondo i nostri standard, a propositovicenda che ci racconta di unoggi 16 settembre, dopo aver indossato per ore la. Tuttavia, abbiamo elementi necessari per condividere con voi una sorta di editoriale, visti gliche porta con sé questo fatto di cronaca che arriva direttamente da Verona. Anche perché, come notato alcune settimane fa con Vasco Rossi, l’argomentocrea da sempre forti discussioni qui da noi. La storia delpernon ...

jpbellotto : @OGiannino Dai non fare benaltrismo. Poi che noi siamo in grado di fare ciò che la Spagna ha fatto 30 anni fa, enor… - CesaroStefano : Ovviamente nessuno ha dubbi circa il fatto che @UniCredit_IT per questi enormi disagi abbonerà il canone di questo… - Marco02953938 : @aliasvaughn Ho enormi dubbi anche io, ma l''esperienza mi insegna che quando un nome diventa così diffuso senza sm… - natsjareau : in teoria è martedì ma mi stanno sorgendo dubbi enormi - SonSempreIoEh : non sono nemmeno un anti-vaccinista. penso di avere una posizione equilibrata, alcuni sono senza dubbio utili, su a… -

Ultime Notizie dalla rete : Enormi dubbi Enormi dubbi sul bambino svenuto a scuola per colpa della mascherina: cosa dice il protocollo Bufale.net Incendio Ancona/ Video, sindaco “dubbi su tossicità nube”, scuole chiuse anche domani

L’incendio al porto di Ancona è stato già definito come il peggiore della storia della città. All’indomani dal tragico evento, interviene la ministra delle Infrastrutture e Trasporti, Paola De Micheli ...

“365 giorni” 5 curiosità sul film: Michele Morrone, la verità dietro le scene piccanti, il sequel e…

È stato uno dei contenuti più visti e chiacchierati dell’ultimo periodo su Netflix. Parliamo ovviamente del film “365 giorni”. Si tratta di un film erotico girato in Italia da una produzione polacca: ...

Sarà Covid o raffreddore? I pediatri scendono in trincea

BOLOGNA - Ha 37.5: non può andare a scuola. Ma se poi la febbre scende, che si fa? Bisogna chiedere il tampone subito, ci vuole il certificato per tornare in classe? E se mio figlio ha il raffreddore?

L’incendio al porto di Ancona è stato già definito come il peggiore della storia della città. All’indomani dal tragico evento, interviene la ministra delle Infrastrutture e Trasporti, Paola De Micheli ...È stato uno dei contenuti più visti e chiacchierati dell’ultimo periodo su Netflix. Parliamo ovviamente del film “365 giorni”. Si tratta di un film erotico girato in Italia da una produzione polacca: ...BOLOGNA - Ha 37.5: non può andare a scuola. Ma se poi la febbre scende, che si fa? Bisogna chiedere il tampone subito, ci vuole il certificato per tornare in classe? E se mio figlio ha il raffreddore?