Di Maio: "Non parliamo del MesAccentua le divisioni nel governo" (Di mercoledì 16 settembre 2020) "Si mette in mezzo il Mes anche per dividere la maggioranza. Più se ne parla più accentuiamo la divisione, per me adesso ha senso che abbiamo fatto un ottimo lavoro di squadra e abbiamo preso piùsoldi di tutta Europa". Segui su affaritaliani.it

