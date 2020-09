Crash Bandicoot 4: Anteprima, Gameplay Trailer e Screenshot (Di mercoledì 16 settembre 2020) L’uscita di Crash Bandicoot 4 si avvicina, nell’attesa abbiamo messo le mani in Anteprima sulla DEMO del gioco su PS4, ed oggi su gentile concessione di Activision vogliamo condividere con voi le nostre impressioni. Crash sta tornando, più in forma che mai e per la gioia di tutti gli appassionati cresciuti con la Trilogia su PSX, cosa ha da offrire la DEMO? Scopritelo con noi a seguire. Vi anticipiamo che il gioco sarà disponibile dal 2 Ottobre su PS4 e Xbox One. Crash Bandicoot 4 Anteprima La DEMO vi offre la possibilità di cimentarvi in 3 livelli, nelle modalità Moderna e Retrò. La prima modalità per i nuovi giocatori, pensata in un certo senso per facilitare le cose, in quanto si hanno un numero non ... Leggi su gamerbrain (Di mercoledì 16 settembre 2020) L’uscita di4 si avvicina, nell’attesa abbiamo messo le mani insulla DEMO del gioco su PS4, ed oggi su gentile concessione di Activision vogliamo condividere con voi le nostre impressioni.sta tornando, più in forma che mai e per la gioia di tutti gli appassionati cresciuti con la Trilogia su PSX, cosa ha da offrire la DEMO? Scopritelo con noi a seguire. Vi anticipiamo che il gioco sarà disponibile dal 2 Ottobre su PS4 e Xbox One.La DEMO vi offre la possibilità di cimentarvi in 3 livelli, nelle modalità Moderna e Retrò. La prima modalità per i nuovi giocatori, pensata in un certo senso per facilitare le cose, in quanto si hanno un numero non ...

