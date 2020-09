Cosa ci fa un bombardiere americano nei cieli davanti a Cipro?

(Di mercoledì 16 settembre 2020) Mentre stiamo scrivendo unB-52H, molto probabilmente decollato dalla base inglese di Fairford, dove è giunta una sezione di sei velivoli di questo tipo lo scorso 23 agosto, è in volo sul Mare Mediterraneo pochi chilometri a sud di. Il B-52H, che come sappiamo dal sito ItaMilRadar ha il nominativo radio Sang31, … InsideOver.

PaoloMauri78 : Un volo 'strano' davanti all'isola del #Mediterraneo Orientale. Ecco di cosa potrebbe trattarsi per @insideoverita… -

Ultime Notizie dalla rete : Cosa bombardiere

Corriere della Calabria

Tutto questo in tempo di Covid, cosa non semplice. La rassegna ha arricchito la proposta ... in questo periodo particolare - ha commentato la coordinatrice Veronica Bombardieri - Il bisogno di ...Conversazione con Davide Urso, esperto di geopolitica e strategie nucleari sull'arma “incredibile” di Donald Trump. È la testata a impatto ridotto W76-2, lanciabile da missili supersonici o, in futuro ...«Va bene le grandi opere ma senza dimenticare le infrastrutture che servono per collegare il territorio». Lo dice il segretario generale della Uil, Pier Paolo Bombardieri, interpellato a margine di un ...