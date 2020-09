Charlotte Caniggia scambiata per Wanda Nara in Argentina: “Sono più bella, mi hai ucciso” (Di mercoledì 16 settembre 2020) Pandemonio in Argentina nel corso della trasmissione Cantando 2020, in cui la figlia di Claudio Caniggia, ex calciatore di altissimo livello, si è sfogata nei confronti di una persona della giuria che l’ha scambiata per Wanda Nara. Charlotte, questo il nome della figlia di Caniggia, è andata su tutte le furie, facendo intendere come il paragone con lady Icardi non le piacesse per nulla: “No, sono io. Sono più bella di Wanda. Mi hai ucciso”. Leggi su sportface (Di mercoledì 16 settembre 2020) Pandemonio innel corso della trasmissione Cantando 2020, in cui la figlia di Claudio, ex calciatore di altissimo livello, si è sfogata nei confronti di una persona della giuria che l’haper, questo il nome della figlia di, è andata su tutte le furie, facendo intendere come il paragone con lady Icardi non le piacesse per nulla: “No, sono io. Sono piùdi. Mi hai ucciso”.

FedeBurgos11 : RT @gonzacarranza23: Jahsjahsja mi mood constante es Charlotte Caniggia - Melanieleguiza : Amo a Charlotte Caniggia ?????? - CynParis : RT @martinpalonsky: Charlotte Caniggia me representa - martinpalonsky : Charlotte Caniggia me representa - Ro_escala : RT @anxpaula_: charlotte caniggia diciendo q ella no le va a cocinar a un hombre jsjdjjs charlotte?? mi reina -

