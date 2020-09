Cagliari, incontro con l’entourage di Godin: manca ancora l’accordo (Di mercoledì 16 settembre 2020) La dirigenza del Cagliari ha incontrato l’entourage di Diego Godin, difensore dell’Inter, ma le due parti non hanno trovato l’accordo La dirigenza del Cagliari ha incontrato nella giornata odierna l’entourage di Diego Godin, difensore attualmente in forza all’Inter, ma le due parti non hanno trovato l’accordo. C’è ancora distanza tra domanda e offerta sull’aspetto economico. Lo riporta Calciomercato.com. La società rossoblu e l’entourage del calciatore si aggiorneranno nuovamente nelle prossime per cercare di trovare l’intesa definitiva. Il Cagliari e l’Inter si sono invece già accordate sulla buonauscita e le mensilità da percepire da parte del club nerazzurro. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 16 settembre 2020) La dirigenza delha incontrato l’entourage di Diego, difensore dell’Inter, ma le due parti non hanno trovato l’accordo La dirigenza delha incontrato nella giornata odierna l’entourage di Diego, difensore attualmente in forza all’Inter, ma le due parti non hanno trovato l’accordo. C’èdistanza tra domanda e offerta sull’aspetto economico. Lo riporta Calciomercato.com. La società rossoblu e l’entourage del calciatore si aggiorneranno nuovamente nelle prossime per cercare di trovare l’intesa definitiva. Ile l’Inter si sono invece già accordate sulla buonauscita e le mensilità da percepire da parte del club nerazzurro. Leggi su Calcionews24.com

