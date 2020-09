Anna Lou Castoldi: tutto sulla figlia di Morgan e Asia Argento (Di mercoledì 16 settembre 2020) Ieri, mercoledì 16 settembre 2020, ha debuttato la terza e ultima stagione di Baby, serie italiana prodotta da Netflix. Nel cast c’è una sorpresa, dagli occhi azzurri e lo spirito ribelle: Anna Lou Castoldi, figlia del cantante Morgan e dell’attrice e regista Asia Argento. Proprio nel film Incompresa di Asia Argento, del 2014, Anna Lou ha debuttato a soli 14 anni; si è poi allontanata dai set cinematografici per dedicarsi ad altre passioni. Eccola ora riapparire in Baby 3. Ma cosa sappiamo di lei? >> “Baby 3”: tutto quello che c’è da sapere sulla nuova ed ultima stagione Vita, età e passioni di Anna Lou ... Leggi su urbanpost (Di mercoledì 16 settembre 2020) Ieri, mercoledì 16 settembre 2020, ha debuttato la terza e ultima stagione di Baby, serie italiana prodotta da Netflix. Nel cast c’è una sorpresa, dagli occhi azzurri e lo spirito ribelle:Loudel cantantee dell’attrice e regista. Proprio nel film Incompresa di, del 2014,Lou ha debuttato a soli 14 anni; si è poi allontanata dai set cinematografici per dedicarsi ad altre passioni. Eccola ora riapparire in Baby 3. Ma cosa sappiamo di lei? >> “Baby 3”:quello che c’è da saperenuova ed ultima stagione Vita, età e passioni diLou ...

