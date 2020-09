Ancona | vasto incendio nel porto Città invasa da fumo e odore acre | ' Chiuse tutte le scuole e i parchi'

(Di mercoledì 16 settembre 2020) Notte di paura ada causa di undi vaste proporzioni nella zona del. Le fiamme sono divampate poco dopo mezzanotte e trenta per cause ancora da acccertare. L'ha avuto ...

Si ipotizza che siano esplose alcune bombole di acetilene nell'area ex Tubimar. Non ci sono vittime né feriti. Il sindaco: tenete le finestre chiuse ...Un incendio di vaste proporzioni è divampato, per causa ancora in corso di accertamento, nella zona portuale di Ancona. Le fiamme sono partite intorno alle 00:35 da un capannone. Sul posto sono interv ...