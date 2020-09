(Di mercoledì 16 settembre 2020) La procura di Siena, nell’ambito dell’inchiesta sull’incidente che il 19 giugno ha coinvolto, ha disposto unaper verificare le condizioni della handbike guidata dal campione paralimpico. Secondo quanto riportato da la Repubblica non risulterebbero guasti tecnici, ma i magistrati per il momento nonno. Idella handbike, che si è scontrata con un camion diretto a Pienza sulla statale 146,correttamente. Le gomme non erano bucate e anche l’asfalto non aveva problemi rilevanti., insieme ad altri atleti, stava partecipando alla staffetta benefica “Obiettivo tricolore” e viaggiava nella direzione opposta, verso San Quirico. Nell’impatto con il camion, guidato ...

Open_gol : Alex Zanardi, la perizia conferma: i freni funzionavano, l’asfalto era intatto. Ora è caccia all’errore umano - andreavent3 : RT @CalaminiciM: 16 settembre 2016:Rio2016, Paralimpiadi ,altro trionfo per Zanardi : oro nella staffetta con Podestà e Mazzone! Forza Ale… - tonygamblerII : Forza Alex #Zanardi La perizia. Cosa è accaduto il 19 giugno. - bizcommunityit : Incidente Alex Zanardi, consulenza: handbike e asfalto senza problemi - fvtsQK7bvTo6Viv : RT @CalaminiciM: 16 settembre 2016:Rio2016, Paralimpiadi ,altro trionfo per Zanardi : oro nella staffetta con Podestà e Mazzone! Forza Ale… -

Ultime Notizie dalla rete : Alex Zanardi

È stata depositata stamani in procura a Siena la consulenza tecnica sulla dinamica dell'incidente che ha visto coinvolto l'atleta paralimpico Alex Zanardi in Toscana. L'incidente è avvenuto lo scorso ...Alex Zanardi. L'handbike su cui viaggiava il campione lo scorso 19 giugno in provincia di Siena, era regolarmente funzionante dal punto di vista meccanico. E inoltre il manto stradale non sarebbe stat ...Mentre Alex Zanardi si trova in una condizione di cure semi-intensive all'ospedale San Raffaele di Milano in seguito al terribile incidente avvenuto lo scorso 19 giugno sulla strada provinciale ...