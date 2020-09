Albano: “Con Romina rifarei tutto. Con Loredana? Nessun matrimonio” (Di mercoledì 16 settembre 2020) Albano Carrisi non ha Nessuna intenzione di far celebrare il matrimonio con Loredana Lecciso: i motivi? Romina non c’entra. Nel corso degli scorsi mesi si era diffusa una voce che era diventata rapidamente una certezza: Albano era pronto a sposare Loredana Lecciso dopo vent’anni di relazione e soprattutto dopo la nascita dei due amatissimi figli. Evidentemente i fan di … L'articolo Albano: “Con Romina rifarei tutto. Con Loredana? Nessun matrimonio” è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna (Di mercoledì 16 settembre 2020)Carrisi non haa intenzione di far celebrare il matrimonio conLecciso: i motivi?non c’entra. Nel corso degli scorsi mesi si era diffusa una voce che era diventata rapidamente una certezza:era pronto a sposareLecciso dopo vent’anni di relazione e sopratdopo la nascita dei due amatissimi figli. Evidentemente i fan di … L'articolo: “Con. Conmatrimonio” è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

