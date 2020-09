Affari Tuoi torna in TV con delle puntate speciali | ecco chi potrebbe condurre

(Di mercoledì 16 settembre 2020), uno dei programmi più seguiti e più celebri di Rai 1 sta perre sull’emittente con. Dovrebbere in onda a metà dicembre, ma su questo punto non ci sono informazioni precise. Altra questione da risolvere, poi, è la scelta del conduttore. Sembra che la rete sia ancora in alto mare e stia valutando diversi professionisti. Prima di arrivare a loro, però, leggiamo un estratto del comunicato stampa riportato anche dal sito di RDS: Il programma presenterà dei nuovi elementi sia nel casting che nella conduzione. Con un ritorno che quindi vuol essere una ripartenza e una nuova sperimentazione del game in prima serata. L’inizio è previsto per le 20.30. Gli elementi tipici ...

Il ritorno di Affari Tuoi è ormai ufficiale. Durante i palinsesti Rai è stato annunciato che il celebre quiz show tornerà con delle opportune modifiche per la felicità di tutti i telespettatori appass ...Noi, come sempre in questa speciale rubrica, vi daremo conto di ciò che accade in sede di preparazione di un progetto o di un programma televisivo, ivi compreso il suo cast, conduzione in primis. Dunq ...