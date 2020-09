Zingaretti-Conte, ora è gelo. Il dem: "Bisogna correre". Il premier: "Già lo faccio". Aria di rimpasto (Di martedì 15 settembre 2020) Sempre più accesa l'attesa per l'esito delle prossime elezioni regionali, la prima, vera e propria prova del nove per il premier Giuseppe Conte e la coalizione di maggioranza. La tensione c'è e si percepisce anche nelle dichiarazioni pubbliche. Lo dimostra proprio la risposta del presidente del Consiglio a chi gli chiede di commentare le parole del segretario del Pd, Nicola Zingaretti, che dal palco della Festa dell'Unità ha ribadito la necessità di un "passo in avanti" dell'esecutivo. "Il governo sta marciando veramente spedito, sta facendo di tutto per promuovere, sollecitare e consentire la piena ripresa della vita economica, sociale e culturale" afferma Conte. L'impressione, però, è che comunque vada, una verifica alla ... Leggi su iltempo (Di martedì 15 settembre 2020) Sempre più accesa l'attesa per l'esito delle prossime elezioni regionali, la prima, vera e propria prova del nove per ilGiuseppee la coalizione di maggioranza. La tensione c'; e si percepisce anche nelle dichiarazioni pubbliche. Lo dimostra proprio la risposta del presidente del Consiglio a chi gli chiede di commentare le parole del segretario del Pd, Nicola, che dal palco della Festa dell'Unità ha ribadito la necessità di un "passo in avanti" dell'esecutivo. "Il governo sta marciando veramente spedito, sta facendo di tutto per promuovere, sollecitare e consentire la piena ripresa della vita economica, sociale e culturale" afferma. L'impressione, però,; che comunque vada, una verifica alla ...

