Welcome to Elk - recensione

(Di martedì 15 settembre 2020) È con una citazione di Lord Byron, figura significativa del Romanticismo, che vi introduciamo questa. Le storie hanno sempre una fine, eppure divengono immortali se raccontate; la parola è uno strumento potente, in grado di rendere eterno tutto ciò che è destinato a finire.to Elk è un'avventura biografica dalla forte impronta cartoon; un mondo strano e inquietante che nasconde un profondo messaggio, nonostante possa sembrare insensato. La protagonista è Frigg, una giovane ragazza che decide di lasciare la sua casa per diventare un futuro falegname. Arriva a Elk, un'isola apparentemente come le altre, nonostante il modo di parlare tipicamente dialettale degli abitanti. Vi accorgerete immediatamente della stranezza di quest'isola: perfino la camminata dei personaggi è decisamente ...

Dopo due anni di sviluppo, l'intrigante indie Welcome to Elk ha una data di uscita. Se non ne avete mai sentito parlare, Welcome to Elk è un insolito gioco narrativo con minigiochi in stile WarioWare.