Un murales | una cover e un numero per Willy Monteiro Duarte | Vanity Fair lancia un messaggio contro l’odio

Leggi su vanityfair

(Di martedì 15 settembre 2020) Nella notte del 6 settembre scorso Willy Monteiro Duarte, un ragazzo italiano la cui famiglia ha origini capoverdiane, moriva dopo essere stato selvaggiamente picchiato da alcuni coetanei, piccoli delinquenti locali, noti nella zona per le loro prevaricazioni. Una tragedia che Vanity Fair non vuole dimenticare, e lo fa dedicando la copertina a Willy. «Mai più» è il titolo della cover del numero 38 in edicola dal 16 settembre, su cui campeggia il volto del ragazzo: la foto di un grande murales realizzato dal famoso artista e street artist Ozmo a Paliano (Frosinone) il paese dove Willy è cresciuto. Un tributo che Vanity Fair e l’artista hanno voluto dedicare a lui, alla sua famiglia e ai suoi amici. Per capire chi fosse davvero Willy – poco raccontato dalle cronache, che preferiscono concentrarsi sui suoi carnefici – siamo stati nei suoi luoghi e abbiamo raccolto i pensieri di chi lo conosceva. «Regalava felicità senza che nessuno glielo chiedesse», ha detto un amico al termine della fiaccolata in suo ricordo. «Perché la morte di Willy non sia vana, dobbiamo sederci a un ideale immenso tavolo e guardarci tutti in faccia, dirci che abbiamo fallito come politici e come genitori, e alzarci solo quando abbiamo un’idea di come correggere le cose», ci ha detto Domenico Alfieri, sindaco di Paliano.