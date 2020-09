Trono Over o Trono Classico: le anticipazioni di Uomini e Donne di oggi 15 settembre (Di martedì 15 settembre 2020) Cosa succede nella prossima puntata di Uomini e Donne? Domanda ricorrente, quasi un leit motiv che si ripete ogni giorno. Il dating show di Maria de Filippi appassiona milioni di telespettatori, che attendono con impazienza le nuove puntate. Trono Over o Trono Classico? Le anticipazioni di oggi 15 settembre dicono che dovrebbe essere il turno del Trono Over. Protagonista, come spesso succede, Gemma Galgani: la dama torinese è infatti sotto i riflettori dello show ormai da diversi anni, e questa stagione non fa eccezione. La donna ha iniziato una conoscenza con un cavaliere, Paolo, da cui è arrivato anche un bacio. Non abbastanza ... Leggi su italiasera (Di martedì 15 settembre 2020) Cosa succede nella prossima puntata di? Domanda ricorrente, quasi un leit motiv che si ripete ogni giorno. Il dating show di Maria de Filippi appassiona milioni di telespettatori, che attendono con impazienza le nuove puntate.? Ledi15dicono che dovrebbe essere il turno del. Protagonista, come spesso succede, Gemma Galgani: la dama torinese è infatti sotto i riflettori dello show ormai da diversi anni, e questa stagione non fa eccezione. La donna ha iniziato una conoscenza con un cavaliere, Paolo, da cui è arrivato anche un bacio. Non abbastanza ...

