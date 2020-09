Trofeo Gamper: invito del Barcellona all’Inter: no per via del Coronavirus (Di martedì 15 settembre 2020) Il Barcellona aveva invitato l’Inter al Trofeo Gamper Barcellona e Inter protagoniste di diverse trattative di mercato potevano sfidarsi in questo inizio di stagione nel Trofeo Gamper, che si tiene ogni anno al Camp Nou. invito che però i nerazzurri, secondo Mundo Depotivo, hanno gentilmente declinato vista l’emergenza Coronavirus che in Spagna è ancora forte. Oltre ai nerazzurri era stato invitato anche l’Atletico Madrid che però ha in rosa diversi positivi tra cui l’allenatore Simeone. Alla fine i blaugrana sfideranno l’Elche L'articolo Trofeo Gamper: invito del Barcellona all’Inter: no per via del ... Leggi su intermagazine (Di martedì 15 settembre 2020) Ilaveva invitato l’Inter ale Inter protagoniste di diverse trattative di mercato potevano sfidarsi in questo inizio di stagione nel, che si tiene ogni anno al Camp Nou.che però i nerazzurri, secondo Mundo Depotivo, hanno gentilmente declinato vista l’emergenzache in Spagna è ancora forte. Oltre ai nerazzurri era stato invitato anche l’Atletico Madrid che però ha in rosa diversi positivi tra cui l’allenatore Simeone. Alla fine i blaugrana sfideranno l’Elche L'articolodelall’Inter: no per via del ...

_intermagazine : Trofeo Gamper: invito del Barcellona all’Inter: no per via del Coronavirus - ContropiedeA : Trofeo Gamper, l'Inter declina l'invito - - marcovarini : RT @FcInterNewsit: MD - Trofeo Gamper, l'Inter ha rifiutato l'invito del Barcellona - FcInterNewsit : MD - Trofeo Gamper, l'Inter ha rifiutato l'invito del Barcellona - LuigiBevilacq17 : RT @RisorgINT: L’#Inter ha declinato l’invito del Barcellona al trofeo Gamper. La società nerazzurra ha infatti preferito rimanere in Itali… -