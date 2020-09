Roma, Finanziere di stanza a Palazzo Chigi si oppone al controllo, calci e morsi ai poliziotti: «Non sapete chi sono io» (Di martedì 15 settembre 2020) Non ha gradito il controllo da parte dei colleghi ed ha reagito in modo violento. Protagonista della vicenda un Finanziere impiegato a Palazzo Chigi a Roma, fermato nei pressi del Grande Raccordo Anulare alla guida della sua auto. Alla richiesta di esibire i documenti però, l’uomo avrebbe sbottato: «sono un collega, vi basta questo. Volete che vi faccia trasferire?». Insomma: il mai passato di moda ‘non sapete chi sono io’. Finanziere aggredisce i poliziotti Ma la situazione, come riporta oggi Il Messaggero, è precipitata nel giro di pochi minuti. Gli agenti di Polizia non hanno infatti desistito e hanno voluto comunque effettuare il controllo. Il ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 15 settembre 2020) Non ha gradito ilda parte dei colleghi ed ha reagito in modo violento. Protagonista della vicenda unimpiegato a, fermato nei pressi del Grande Raccordo Anulare alla guida della sua auto. Alla richiesta di esibire i documenti però, l’uomo avrebbe sbottato: «un collega, vi basta questo. Volete che vi faccia trasferire?». Insomma: il mai passato di moda ‘nonchiio’.aggredisce iMa la situazione, come riporta oggi Il Messaggero, è precipitata nel giro di pochi minuti. Gli agenti di Polizia non hanno infatti desistito e hanno voluto comunque effettuare il. Il ...

