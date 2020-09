Rateizzazione dei contributi causa Covid-19 | ecco come versarli

(Di martedì 15 settembre 2020) È stato prorogato al 30 settembre il termine ultimo per comunicare laall’Inps deisospesi adell’emergenza-19 e del conseguente lockdown. Resta ferma la scadenza del 16 settembre 2020 per il versamento in unica soluzione della prima rata delladel 50% prevista dal decreto agosto. Per pagare la tassa le … L'articolo proviene da www.meteoweek.com.

L’INPS torna ad intervenire sugli adempimenti collegati alla sospensione dei pagamenti disposta dai decreti Covid-19 (Rilancio, Cura Italia e Liquidità) in favore dei soggetti colpiti dall’emergenza s ...Le attività di Quarrata chiuse nel lockdown hanno ancora una decina di giorni per richiedere le agevolazioni sulla Tari. E’ stato prorogato al 25 settembre il termine per presentare la richiesta di ri ...L’istanza per il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, a causa dell’emergenza epidemiol ...