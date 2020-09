Paper Beast | Folded Edition | si rilancia su PC e PS4 senza VR

Leggi su tuttotek

(Di martedì 15 settembre 2020) Il videogioco di Eric Chahi torna a farsi vedere con la, uscirà ad ottobre su PC e PS4necessità di un visore per la realtà virtualesi fece conoscere e apprezzare durante i primi mesi dell’anno. La sua estetica surreale con animali fatti di carta piegata, quasi degli origami, ci ha stregato fin dalle sue prime immagini. Unico difetto, che in realtà così non è, era l’impossibilità di giocarlo al di fuori di un sistema per la realtà virtuale. Tuttavia gli sviluppatori di Pixel Reef ci hanno fatto sapere con un trailer, cheuscirà prossimamente anche in ...