Oms, no al saluto con il gomito (e un’altra volta che cambia idea) (Di martedì 15 settembre 2020) L’Oms sembra aver detto in questi mesi tutto e il contrario di tutto. Più volte. Adesso arriva la questione gomito, quello usato da molti per salutarsi senza darsi la mano. Secondo il direttore dell’Organizzazione Mondiale della Sanità non si mantengono le distanze. È meglio mettersi una mano sul cuore per un saluto fatto in sicurezza. Era già stato detto, ma passato inosservato, visto anche i capi di stato si salutano di gomito. Leggi su vanityfair (Di martedì 15 settembre 2020) L’Oms sembra aver detto in questi mesi tutto e il contrario di tutto. Più volte. Adesso arriva la questione gomito, quello usato da molti per salutarsi senza darsi la mano. Secondo il direttore dell’Organizzazione Mondiale della Sanità non si mantengono le distanze. È meglio mettersi una mano sul cuore per un saluto fatto in sicurezza. Era già stato detto, ma passato inosservato, visto anche i capi di stato si salutano di gomito.

HuffPostItalia : L'Oms: 'Sbagliato salutarsi col gomito: meglio mettersi una mano sul cuore' - RaiNews : Sarebbe meglio salutarsi portando la mano sul cuore piuttosto che toccandosi i gomiti l'uno con l'altro: è il consi… - SkyTG24 : Oms: no al saluto con il gomito, non consente la distanza di sicurezza - sciolti_cani : Per chi non lo sapesse, #OMS sta per Organizzazione Mondiale del Saluto. [@DaniloOrlando_] #gomito #saluto - JulioMndez6 : @fasulo_antonio Aggiunge l' OMS che, per i produttori di Spirito di Patata, il saluto più adatto è questo... -