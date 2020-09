Nevica plastica: è uno studio albese ad avere individuato microparticelle sui ghiacciai (Di martedì 15 settembre 2020) AMBIENTE È albese lo studio scientifico che dimostra come anche sui ghiacciai della Valle d'Aosta vi sia la presenza di microplastiche. Ogni anno sull'area, infatti, cadrebbero 200 milioni di ... Leggi su gazzettadalba (Di martedì 15 settembre 2020) AMBIENTE Èloscientifico che dimostra come anche suidella Valle d'Aosta vi sia la presenza di microplastiche. Ogni anno sull'area, infatti, cadrebbero 200 milioni di ...

Plastica: sulle montagne italiane ne piovono 25 chili l’anno

Montagne incontaminate? Adesso nevica plastica: ogni anno ne cadono 25 chili

