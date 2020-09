Muesli | proprietà e benefici di una colazione a base di cereali

Leggi su notizieora

(Di martedì 15 settembre 2020): aggiunto al latte o allo yogurt è il giusto sprint mattutino. Ilè una preparazione adi fiocchi di( in genere l’avena) e di frutta e semi, che fa bene all’intero organismo. Si tratta di una preparazione ricca di fibre ma anche di minerali, proteine, grassi, carboidrati e di vitamine.: cosa contiene e perché è importante assumerlo Laè certamente il pasto principale e ilci aiuta a dotare il corpo di tutte le sostanze positive di cui abbisogna per affrontare una giornata. Per tale motivo, è una tipologia di cibo adatto alla primae poco calorico ( specie se lo si prepara in totale autonomia). Si tratta di un alimento che serve anche ...