Molestie ad una ragazza | maniaco usa modulo Covid di lei per rintracciarla

Un autista scrive dei messaggi di molestia ad una sua passeggera. I due non si conoscono ma lui arriva a lei in un modo che spaventa. Kat Kingsley, 25enne di nazionalità inglese, non ha creduto ai suoi occhi dopo avere ricevuto un messaggio da uno sconosciuto. Il quale però sembrava conoscerla bene. Lui è l'autista …

Ultime Notizie dalla rete : Molestie una Parigi, un altro assessore dà le dimissioni dopo le accuse per molestie sessuale La Repubblica Minigonna, la guerra delle liceali nelle scuole della Francia. La rivolta dilaga grazie a TikTok e Instagram

PARIGI Il pantalone ha la vita troppo bassa, il top è troppo corto, la gonna è troppo mini, e gli short non ne parliamo nemmeno, troppo tutto: abiti indecenti, provocanti, in una parola «inappropriati ...

Al via l’8° edizione di “Una vita da social”

Al via l’8° edizione di “Una vita da social” la Campagna educativa itinerante sui temi dei social network, bullismo e del cyberbullismo. Un Tour itinerante della Polizia di Stato con un truck di 18 me ...

Molestie in pubblico: L’Oréal Paris lancia un corso di formazione a difesa delle donne

Il numero (grandissimo!) di persone che, grazie a L’Oréal Paris e all’Associazione ONG Hollaback!, sapranno come comportarsi in caso di molestie in luoghi pubblici. Persone destinate a prendere posizi ...

