Minori | Cesvi | “Rischio maltrattamenti resta alto | al Sud criticità elevata”

(Di martedì 15 settembre 2020) ROMA – È un’Italia a due velocita’ quella che emerge dalla terza edizione dell’Indice regionale sul maltrattamento all’infanzia elaborato dal Cesvi (onlus cooperazione e sviluppo) e presentato stamattina in anteprima nazionale nel corso di un incontro online trasmesso sui canali dell’organizzazione umanitaria, con la partecipazione della ministra per le Pari Opportunita’ e la Famiglia Elena Bonetti.L’indagine 2020, intitolata ‘Restituire il futuro’, conferma come nella penisola resti alto il rischio maltrattamento di bambini e adolescenti – dagli abusi fisici e psicologici allo sfruttamento, alla trascuratezza – amplificato anche dalle conseguenze sociali ed economiche dell’emergenza coronavirus, che ha messo a dura prova famiglie e servizi sociali preposti al loro sostegno.

