Lukashenko vede Putin | Sì alla riforma costituzionale

Roberto Fabbri Meno di ventiquattr'ore dopo che 150mila cittadini avevano invaso le strade del centro di Minsk per chiedere democrazia e le dimissioni di Aleksandr Lukashenko, il dittatore bielorusso si è incontrato a Sochi, sulle rive del Mar Nero, con l'unica persona in grado di garantirgli la permanenza al potere: il presidente russo Vladimir Putin. Le violenze esercitate contro i dimostranti 700 persone pacifiche arrestate dai soliti bruti con il passamontagna non sono state argomento del confronto tra i due signori elegantemente vestiti in un salotto adornato di fiori: i due alleati ...

