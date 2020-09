Lo show di Berlusconi | l' ho scampata bella È stata la battaglia più dura della mia vita

(Di martedì 15 settembre 2020) L'ex premier lascia il San Raffaele: "Su di me una carica virale mai vista". E per la prima volta sfoggia la mascherina in pubblico. Dopo l'esperienza del Covid il ritorno alla'normale'. Con un ...

rosarioT1970 : RT @carlo24: @1205fiorella @ivanscalfarotto Deriva grillina de @La7tv che ha coinvolto tutti i conduttori di talk show che continuano a inv… - Laila76913893 : RT @carlo24: @1205fiorella @ivanscalfarotto Deriva grillina de @La7tv che ha coinvolto tutti i conduttori di talk show che continuano a inv… - senzasinistra : @giovicenturione @pietroraffa Certo vincera’ il Si perche’ da decenni imperano l’antipolitica e il populismo agitat… - sud_delmondo : RT @carlo24: @1205fiorella @ivanscalfarotto Deriva grillina de @La7tv che ha coinvolto tutti i conduttori di talk show che continuano a inv… - Nonnadinano : RT @carlo24: @1205fiorella @ivanscalfarotto Deriva grillina de @La7tv che ha coinvolto tutti i conduttori di talk show che continuano a inv… -

Ultime Notizie dalla rete : show Berlusconi

QUOTIDIANO.NET

Il corpo, come sempre in Berlusconi, l’importante è il corpo. Il messaggio passa da lì. Come nessuno appena scampato a una malattia mortale farebbe per uscire da un ospedale, il Cavaliere si presenta ..."Ho superato quella che considero la prova più pericolosa della mia vita". Sono le parole di Silvio Berlusconi, che ha lasciato l'ospedale San Raffaele. Il leader di Forza Italia è stato ricoverato do ...È quanto si legge nel bollettino sulle condizioni di Silvio Berlusconi, firmato da Alberto Zangrllo, primario di Terapia intensiva del San Raffaele di Milano, l'ospedale dove il leader di Forza Italia ...