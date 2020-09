Llorente – Inter: sondaggio per riparlarne a fine mercato, Napoli in attesa (Di martedì 15 settembre 2020) Llorente – Inter potrebbe essere un affare da fine sessione di calciomercato. Lo ha confermato poco fa il giornalista esperto di calciomercato di Sportitalia Alfredo Pedullà attraverso il suo sito ufficiale. Nelle scorse ore era girata voce di un sondaggio dell’Inter per l’attaccante del Napoli, che è in uscita dal gruppo azzurro agli ordini di Gattuso: l’indiscrezione è confermata, ma se ne riparlerà a fine sessione per assistere agli sviluppi delle altre piste che portano agli attaccanti. Llorente – Inter: sondaggio per riparlarne a fine mercato, Napoli in ... Leggi su giornal (Di martedì 15 settembre 2020)potrebbe essere un affare dasessione di calcio. Lo ha confermato poco fa il giornalista esperto di calciodi Sportitalia Alfredo Pedullà attraverso il suo sito ufficiale. Nelle scorse ore era girata voce di undell’per l’attaccante del, che è in uscita dal gruppo azzurro agli ordini di Gattuso: l’indiscrezione è confermata, ma se ne riparlerà asessione per assistere agli sviluppi delle altre piste che portano agli attaccanti.perin ...

AlfredoPedulla : #Llorente, sondaggio #Inter per fine mercato. Lui o #Giroud nelle idee di #Conte - FcInterNewsit : Il Mattino - Ieri l'Inter ha chiamato Llorente. Possibile mini-indennizzo al Napoli - fattointerista : RT @AlfredoPedulla: #Llorente, sondaggio #Inter per fine mercato. Lui o #Giroud nelle idee di #Conte - _enz29 : RT @salines_simone: #Conte richiede un attaccante esperto ormai da più di un anno... @vivoperlinter - Bubu_Inter : Esclusiva: Llorente, sondaggio Inter per fine mercato. Conte vuole lui o Giroud -