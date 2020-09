Ligue 1 | dove vedere Psg Metz Tv streaming

Leggi su calcioefinanza

(Di martedì 15 settembre 2020)PsgTv– Il Psg torna in campo per la terza giornata di1. I parigini sono reduci dalla seconda sconfitta in due partite e cercheranno di evitare un altro ko, che li lascerebbe fermi a quota zero punti in classifica. Già falcidiata dalle positività al Coronavirus, la formazione guidata da … L'articolo è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.