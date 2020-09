La contessa de Blanck completamente nuda nella diretta di Pomeriggio 5

(Di martedì 15 settembre 2020) E’ successo qualcosa di davvero clamorosopuntata di5 in onda oggi 15 settembre 2020. Nel corso del programma di Barbara d’Urso, si stava parlando di quello che succedecasa del Grande Fratello VIP 5 e degli agi riservati allaPatrizia de, che ha una sua stanza privataquale dorme e non solo…E si cercava di capire cosa stesse facendostanzetta, alle prese con gli abiti da scegliere. Mai nessuno però avrebbe potuto immaginare che la Desarebbe rimasta di lì a poco, praticamente. Già perchè lanon era solo senza reggiseno ma erasenza intimo, ed è per questo che per ...

Azzurra_1926 : RT @trashamma: La contessa De Blanck con la carcioffola di fuori durante la diretta di #Pomeriggio5 #gf #gfvip ???? - therealengie : Ma la contessa De Blanck sa di essere ripresa H24? #GFVIP - davided81 : RT @fraversion: questa è la reazione della D'Urso dopo il nudo integrale della De Blanck trasmesso in diretta dalla regia del Grande Fratel… - boh2378 : Mi sto sentendo maleeeee, la contessa De Blanck nuda aiutooooo ???????? #gfvip - MarcoNeri1987 : RT @trashamma: La contessa De Blanck con la carcioffola di fuori durante la diretta di #Pomeriggio5 #gf #gfvip ????

