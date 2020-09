Johnny lo Zingaro | il video dell’arresto del criminale fuggito dal carcere | la polizia in azione nel casolare del Sassarese

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 15 settembre 2020) È finita dopo dieci giorni la fuga di Giuseppe Mastini noto come “lo”, evaso il 6 settembre daldi Sassari approfittando di un permesso premio. Ladi Stato, in collaborcon lapenitenziaria, lo ha infatti rintracciato in mattinata in una Taniga, frrurale di Sassari immersa nel verde. Nell’ambito delle operazioni gli agenti hanno arrestato in flagranza anche Lorenzo Panei, classe 1969, proprietario del villino dove è stato ritrovato, con l’accusa di favoreggiamento. La sua, ha spiegato lo stesso Mastini agli uomini dellaal momento della cattura, è stata una fuga d’amore, progettata per stare con la compagna (anche lei ...