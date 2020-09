Iran, Nazanin Zaghari-Ratcliffe non sarà processata. Almeno per ora (Di martedì 15 settembre 2020) La scorsa settimana, mentre l'opinione pubblica internazionale era mobilitata per salvare la vita del campione di wrestling Navid Afkari, alla fine purtroppo impiccato 48 ore fa, le autorità giudiziarie di Teheran avevano annunciato che nei confronti della cooperante con passaporto Iraniano e britannico Nazanin Zaghari-Ratcliffe erano state formulate nuove accuse per le quali sarebbe presto andata a processo. Ieri c'è stato l'annuncio che il processo è stato rinviato. Nazanin si trova da (...) - Mondo / Diritti Umani, , Attivisti Leggi su feedproxy.google (Di martedì 15 settembre 2020) La scorsa settimana, mentre l'opinione pubblica internazionale era mobilitata per salvare la vita del campione di wrestling Navid Afkari, alla fine purtroppo impiccato 48 ore fa, le autorità giudiziarie di Teheran avevano annunciato che nei confronti della cooperante con passaportoiano e britannicoerano state formulate nuove accuse per le quali sarebbe presto andata a processo. Ieri c'è stato l'annuncio che il processo è stato rinviato.si trova da (...) - Mondo / Diritti Umani, , Attivisti

La scorsa settimana, mentre l’opinione pubblica internazionale era mobilitata per salvare la vita del campione di wrestling Navid Afkari, alla fine purtroppo impiccato 48 ore fa, le autorità giudiziar ...

Iran cerca sponde in Ue (e Italia) ma il tour europeo può saltare. Ecco perché

Il ministro degli Esteri iraniano Zarif era atteso martedì a Roma, tappa di un tour europeo per parlare di sanzioni. A Teheran danno per quasi certo il rinvio del viaggio. Pesano gli ultimi casi che r ...

Iran: rinviato processo a britannica

Rinviato all'ultimo minuto, oggi, un nuovo processo a Nazanin Zaghari-Ratcliffe, cittadina irano-britannica dipendente della fondazione Thomson Reuters che dal 2016 sconta 5 anni di carcere a Teheran ...

