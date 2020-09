Il video degli studenti che giocano all’autoscontro con i banchi a rotelle non è del 2020 (Di martedì 15 settembre 2020) Covid-19 in Italia e nel Mondo: ultime notizie del 15 settembreSta circolando un video in cui alcuni giovani starebbero giocando con i noti banchi a rotelle che il Governo e la ministra Lucia Azzolina hanno introdotto nelle scuole, a seguito dell’emergenza Covid-19. Secondo gli utenti che lo stanno condividendo, sarebbe la dimostrazione della inadeguatezza dei nuovi arredi forniti dal ministero. I banchi, fin dai primissimi giorni di utilizzo a scuola, permetterebbero di violare i distanziamenti e le norme di sicurezza previste per il contenimento del virus. Il post Facebook (rimosso) della militante di Fratelli d’Italia Francesca Lorenzi. «E questo è solo il primo giorno….. complimenti ministro» scrive Francesca Lorenzi, militante di Fratelli d’Italia intervistata nel ... Leggi su open.online (Di martedì 15 settembre 2020) Covid-19 in Italia e nel Mondo: ultime notizie del 15 settembreSta circolando unin cui alcuni giovani starebbero giocando con i notiche il Governo e la ministra Lucia Azzolina hanno introdotto nelle scuole, a seguito dell’emergenza Covid-19. Secondo gli utenti che lo stanno condividendo, sarebbe la dimostrazione della inadeguatezza dei nuovi arredi forniti dal ministero. I, fin dai primissimi giorni di utilizzo a scuola, permetterebbero di violare i distanziamenti e le norme di sicurezza previste per il contenimento del virus. Il post Facebook (rimosso) della militante di Fratelli d’Italia Francesca Lorenzi. «E questo è solo il primo giorno….. complimenti ministro» scrive Francesca Lorenzi, militante di Fratelli d’Italia intervistata nel ...

