Il problema non è il numero di parlamentari, ma il loro rapporto con i cittadini (Di martedì 15 settembre 2020) Secondo i sostenitori del Sì al referendum, ridurre il numero dei parlamentari porta a un aumento della qualità del Parlamento. Secondo i sostenitori del No, invece, non è così. Mettendo però da parte il fattore meramente numerico, c’è un elemento che dovrebbe stare a cuore a entrambi gli schieramenti: il metodo di selezione dei nostri rappresentanti, ovvero lo strumento che realmente permette di portare e valutare la qualità all’interno di Camera e Senato. Pur con i dovuti cambiamenti avvenuti negli anni, pur con la crisi dei partiti che non tocca solo il nostro Paese, le principali democrazie hanno individuato metodi specifici per scegliere i propri rappresentanti, attraverso i quali si configura la partecipazione democratica e, attraverso essa, il controllo dell’operato degli ... Leggi su tpi (Di martedì 15 settembre 2020) Secondo i sostenitori del Sì al referendum, ridurre ildeiporta a un aumento della qualità del Parlamento. Secondo i sostenitori del No, invece, non è così. Mettendo però da parte il fattore meramente numerico, c’è un elemento che dovrebbe stare a cuore a entrambi gli schieramenti: il metodo di selezione dei nostri rappresentanti, ovvero lo strumento che realmente permette di portare e valutare la qualità all’interno di Camera e Senato. Pur con i dovuti cambiamenti avvenuti negli anni, pur con la crisi dei partiti che non tocca solo il nostro Paese, le principali democrazie hanno individuato metodi specifici per scegliere i propri rappresentanti, attraverso i quali si configura la partecipazione democratica e, attraverso essa, il controllo dell’operato degli ...

CarloCalenda : In difesa di Toninelli. Un problema con la realtà lo abbiamo tutti. Non solo i 5S. @Azione_it - ivanscalfarotto : La cerimonia del “presente” per Sergio Ramelli e i saluti romani di Pippi #Mellone, il sindaco di #Nardò amico e al… - MSF_ITALIA : Creare una nuova #Moria non risolverà il problema e non fermerà la sofferenza. I richiedenti asilo a #Lesbo devono… - GabDiT_14 : @xtnbtch Tutto 'sto discorso con latte, hamburger, würstel e altre cose che non possono avere lo stesso nome 'perch… - cclatwe : Problema che tra qualche anno (nonostante molti cittadini siano provenienti da cultura cristiana cattolica predican… -