Il piano di Google e Facebook per ridurre a zero le emissioni nel 2030 (Di martedì 15 settembre 2020) Impianto eolico in Danimarca (Getty Images)Google e Facebook intendono portare a zero le loro emissioni di anidride carbonica entro il 2030. “La scienza è chiara: il mondo deve agire ora se vogliamo evitare le peggiori conseguenze del cambiamento climatico”, dichiara Sundar Pichai, amministratore delegato del gigante di Mountain View nel blog della società. “Il cambiamento climatico è reale. La scienza è inequivocabile e la necessità di agire diventa ogni giorno più urgente“, fa eco Facebook sul nel suo blogpost. Il percorso di Google https://www.youtube.com/watch?v=oPz-6eCXpCo#action=share Google dichiara di essere stata la prima grande azienda tecnologica a diventare carbon ... Leggi su wired (Di martedì 15 settembre 2020) Impianto eolico in Danimarca (Getty Images)intendono portare ale lorodi anidride carbonica entro il. “La scienza è chiara: il mondo deve agire ora se vogliamo evitare le peggiori conseguenze del cambiamento climatico”, dichiara Sundar Pichai, amministratore delegato del gigante di Mountain View nel blog della società. “Il cambiamento climatico è reale. La scienza è inequivocabile e la necessità di agire diventa ogni giorno più urgente“, fa ecosul nel suo blogpost. Il percorso dihttps://www.youtube.com/watch?v=oPz-6eCXpCo#action=sharedichiara di essere stata la prima grande azienda tecnologica a diventare carbon ...

Parola d'ordine: sostenibilità ambientale. Su questo da tempo i big del web (e non solo questi) stanno investendo risorse per cercare di contenere l'impatto che le attività generano sull'ecosistema. I ...

Operare 24 ore su 24 e 7 giorni su 7, ovunque, senza emissioni di carbonio: è questa la nuova grande sfida del colosso di Mountain View, annunciata oggi con un blog post a firma del Ceo Sundar Pichai ...

che «creano il 70% delle emissioni a livello globale», il piano Environmental Insights Explorer di Google ne aiuta già oltre 100 a tracciare e ridurre le emissioni di edifici e mezzi di trasporto e a ...

