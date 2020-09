Il Covid diventerà stagionale | ma non subito Lo studio pubblicato su Frontiers in Public Health

Leggi su huffingtonpost

(Di martedì 15 settembre 2020) Il SARS-CoV-2 diverrà un viruscome altri coronavirus, ma solo quando sarà stata raggiunta l’immunità di gregge. Lo spiega Hassan Zaraket della American University di Beirut sulla rivistain, sulla base del confronto tra dati relativi ad altri virus respiratori stagionali (dall’influenza a diversi altri coronavirus) e le ultime conoscenze disponibili in merito al SARS-CoV-2. Gli esperti libanesi spiegano che il nuovo coronavirus ha ancora un indice di trasmissione troppo alto (legato al fatto che ad oggi solo una fetta minoritaria della popolazione lo ha incontrato sviluppando gli anticorpi), e finché tale indice non scenderà, il virus continuerà a circolare tutto l’anno in maniera molto efficiente. “Il SARS-CoV-2 ...