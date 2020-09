Il caso assurdo di Massa: un'alunna è positiva, dopo mezz'ora di scuola 18 bambini e 3 maestre in quarantena (Di martedì 15 settembre 2020) A mezz'ora dal suono della campanella erano già in quarantena. E' accaduto alla scuola elementare nel comune di Fosdinovo, in provincia di Massa Carrara, dove, lunedì 14, diciotto allievi e tre ... Leggi su globalist (Di martedì 15 settembre 2020) A'ora dal suono della campanella erano già in. E' accaduto allaelementare nel comune di Fosdinovo, in provincia diCarrara, dove, lunedì 14, diciotto allievi e tre ...

Ultime Notizie dalla rete : caso assurdo “Riattivare il regolamento sulle antenne della telefonia cellulare. Il caso assurdo di via del Mugello” – Ravenna24ore Ravenna24ore Ragazza uccisa a Caivano, fuga da casa per convivere: «Anche il padre la picchiava»

CAIVANO. Un braccio rotto, il ginocchio gonfio, lacrime amare e l'anima e tutto il suo essere polverizzati da dolore della morte assurda della sua Maria Paola. Un amore d'altri tempi, per intensità e ...

Galateo della Royal Family: le (a volte assurde) regole che i reali devono rispettare

Far parte della famiglia Royal family inglese ha i suoi vantaggi, questo è certo, ma significa anche dover sottostare ad un rigido Galateo fatto di regole ferree (e a volte forse assurde ... con un ...

Ressa sui bus e al terminal: "Così è assurdo"

"Sembra un po’ assurdo che nelle scuole siano state messe in atto tutte le norme riguardo il distanziamento, mentre nei mezzi pubblici siamo uno sopra l’altro. Un po’ di preoccupazione c’è". Con la pr ...

