"Grande Fratello Vip", Massimiliano Morra è il primo ad andare in nomination (Di martedì 15 settembre 2020) Massimiliano Morra è il nominato della prima puntata della nuova edizione del "Grande Fratello Vip". L'attore però, in virtù del suo status, non andrà al televoto che invece riguarderà tutti gli altri concorrenti del reality. Morra, nominato dalle donne della Casa, questa notte non potrà dormire con tutti gli altri concorrenti, ma dovrà passare la nottata nella grande lavatrice, novità di questa nuova edizione. Potrà, però, decidere di portare qualcuno con sè e la scelta è ricaduta sul Enock Barwuah. I due saranno obbligati a posizionare dei materassi all'interno dell'enorme lavatrice e, soprattutto, non potranno uscire da lì qualsiasi cosa accada.

