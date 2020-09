Gli negano l’elemosina, lui reagisce entrando nel negozio con la pistola (Di martedì 15 settembre 2020) Entra in negozio con una pistola: gli avevano negato elemosina. Il fatto è avvenuto all’interno di una macelleria di via Elio Vittorini, in zona Ponte Lambro a Milano. Paura per chi ha assistito alla scena Una vicenda di cronaca singolare che ha impaurito i presenti si è verificata ieri pomeriggio a Milano. Un uomo è … L'articolo Gli negano l’elemosina, lui reagisce entrando nel negozio con la pistola proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di martedì 15 settembre 2020) Entra incon una: gli avevano negato elemosina. Il fatto è avvenuto all’interno di una macelleria di via Elio Vittorini, in zona Ponte Lambro a Milano. Paura per chi ha assistito alla scena Una vicenda di cronaca singolare che ha impaurito i presenti si è verificata ieri pomeriggio a Milano. Un uomo è … L'articolo Glil’elemosina, luinelcon laproviene da www.meteoweek.com.

Entra in negozio con una pistola: gli avevano negato elemosina. Il fatto è avvenuto all’interno di una macelleria di via Elio Vittorini, in zona Ponte Lambro a Milano. Paura per chi ha assistito alla ...

