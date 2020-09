Formula 1, il mondiale 2021 a porte chiuse? (Di martedì 15 settembre 2020) Possibile anche la conferma del Mugello. ROMA – Secondo quanto riportato da automoto.it, la Fia potrebbe decidere di prorogare le regole anche per la prossima stagione. Si tratta di un’ipotesi che dipenderà molto dall’andamento dei contagi e dal possibile arrivo del vaccino. Le decisioni definitive saranno prese nel mese di novembre quando la Liberty Media e la Fia dovranno definire le regole future. Non si esclude, però, la conferma delle misure anti-Covid che stanno caratterizzando questa stagione di Formula 1. Conferma per il Mugello? L’altra novità potrebbe essere caratterizzata da un calendario soprattutto in Europa. Ipotesi che dovrebbe vedere la conferma di piste come Mugello e Portimao. Il circuito italiano è piaciuto molti ai piloti che sono pronti a dare il proprio assenso alla conferma della ... Leggi su newsmondo (Di martedì 15 settembre 2020) Possibile anche la conferma del Mugello. ROMA – Secondo quanto riportato da automoto.it, la Fia potrebbe decidere di prorogare le regole anche per la prossima stagione. Si tratta di un’ipotesi che dipenderà molto dall’andamento dei contagi e dal possibile arrivo del vaccino. Le decisioni definitive saranno prese nel mese di novembre quando la Liberty Media e la Fia dovranno definire le regole future. Non si esclude, però, la conferma delle misure anti-Covid che stanno caratterizzando questa stagione di1. Conferma per il Mugello? L’altra novità potrebbe essere caratterizzata da un calendario soprattutto in Europa. Ipotesi che dovrebbe vedere la conferma di piste come Mugello e Portimao. Il circuito italiano è piaciuto molti ai piloti che sono pronti a dare il proprio assenso alla conferma della ...

