Fare del bene ci fa bene, ecco come e perché (Di martedì 15 settembre 2020) Storie di bei gesti ci servono più che mai, in questo periodo. Ma gli atti di gentilezza – in un’epoca segnata da tensioni e frustrazioni – si rivelano benefici anche per chi li compie. Specialmente se sono gesti improvvisi, non programmati, decisi al momento. Aiutare l’anziana signora a portare le buste della spesa? Anche, perché no. Leggi su vanityfair (Di martedì 15 settembre 2020) Storie di bei gesti ci servono più che mai, in questo periodo. Ma gli atti di gentilezza – in un’epoca segnata da tensioni e frustrazioni – si rivelano benefici anche per chi li compie. Specialmente se sono gesti improvvisi, non programmati, decisi al momento. Aiutare l’anziana signora a portare le buste della spesa? Anche, perché no.

Fedez : Quindi cara Coordinatrice di Casapound ci sta dicendo che quando c’era LUI non vi erano modelli culturali sbagliati… - borghi_claudio : L'intervista a Tria su Libero è... è... non mi viene la parola. Monetizzazione debito, fare emissioni di Bot perch… - davidealgebris : Ecco un vero risparmio. Tagliare del 50% chi deve tradurre tutto per un ministro che non capisce o parla Inglese pe… - fabr_izio : RT @lercionotizie: #ultimora Di Battista: 'Sono pronto ad assumere la guida del M5S purché non si tratti di fare qualcosa' - Demi9010 : @marzia38580873 @ViviMDE @Mimosa13Me @GinoGinopinto64 Oddio... questi non mi sembrano 12enni. Se a quasi 18anni si… -

Ultime Notizie dalla rete : Fare del Fare del bene ci fa bene, ecco come e perché Vanity Fair Italia Pescherecci sequestrati, Musumeci scrive a Conte “Intervenga presso autorità libiche”

stop temporaneo a ristorante stellato La Madia 26enne condannato per ricettazione Un vergognoso atto vandalico ha sfregiato la marna di Punta Bianca Spintoni ed insulti ai carabinieri per far fuggire ...

Palermo, c’era una volta il compagno di banco: “Le nostre memorie della scuola che fu”

Gli hai chiesto in prestito una matita, o un po’ di merenda quando l’avevi dimenticata a casa, hai cercato di sbirciare oltre il suo gomito per copiare. Avete condiviso come un condominio un tavolo pe ...

Franco Morbidelli: chi è il vincitore del GP di San Marino

Chi è Franco Morbidelli. Nato a Roma nel 1994, fin da piccolo Franco Morbidelli sognava di fare il pilota professionista. Franco Morbidelli ha trionfato in Motogp domenica scorsa… Leggi ...

stop temporaneo a ristorante stellato La Madia 26enne condannato per ricettazione Un vergognoso atto vandalico ha sfregiato la marna di Punta Bianca Spintoni ed insulti ai carabinieri per far fuggire ...Gli hai chiesto in prestito una matita, o un po’ di merenda quando l’avevi dimenticata a casa, hai cercato di sbirciare oltre il suo gomito per copiare. Avete condiviso come un condominio un tavolo pe ...Chi è Franco Morbidelli. Nato a Roma nel 1994, fin da piccolo Franco Morbidelli sognava di fare il pilota professionista. Franco Morbidelli ha trionfato in Motogp domenica scorsa… Leggi ...