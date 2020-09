Eros Ramazzotti sul lockdown | “Non tutti ne sono usciti migliori | c’è molta cattiveria in giro”

Leggi su meteoweb.eu

(Di martedì 15 settembre 2020)è intervenuto ai microfoni di Rai Radio2 nel corso del format “I Lunatici”, condotto da Roberto Arduini e Andrea Di Ciancio, in diretta dal lunedì al venerdì notte dalla mezzanotte alle sei del mattino.ha parlato un po’ di sé: “Che estate è stata per me? Una estate di operazione alla spalla e fisioterapia, miimbattuto in una caduta, mifatto male alla spalla destra, ho dovuto operarla,ancora lì a lavorare per rimetterla a posto. Miesibito all’Arena di Verona, ho giocato anche a pallone, ma l’ho fatto per aiutare il settore della musica, l’ho fatto a fin di bene. Cosa scelgo tra estate e autunno? Dipende, non amo il ...