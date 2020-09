Dall'Antitrust multa da 5 milioni a Poste: ingannevole la promozione sulle raccomandate (Di martedì 15 settembre 2020) L'Antitrust ha irrogato a Poste Italiane una sanzione di 5 milioni di euro , il massimo consentito Dalla legge anche se non deterrente in rapporto al fatturato del gruppo pari nel 2019 a 3,492 ... Leggi su gazzettadelsud (Di martedì 15 settembre 2020) L'ha irrogato aItaliane una sanzione di 5di euro , il massimo consentitoa legge anche se non deterrente in rapporto al fatturato del gruppo pari nel 2019 a 3,492 ...

LaStampa : Mancata consegna di raccomandate: dall'Antitrust multa di 5 milioni a Poste italiane - infoiteconomia : Poste Italiane, dall'Antitrust multa da 5 milioni per mancata consegna di raccomandate: l'ironia sui social - GazzettaDelSud : Dall'#Antitrust multa da 5 milioni a #Poste: ingannevole la promozione sulle raccomandate - luttisluttis : RT @tvbusiness24: #posteitaliane maxi multa da 5 milioni di euro dall'#antitrust per non aver consegnato le raccomandate. - zaza_rosa : RT @moneypuntoit: ?? Tegola su Poste: multa da 5 milioni di euro dall'Antitrust ?? -