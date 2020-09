Covid, nel Lazio altri 139 casi: 74 a Roma (Di mercoledì 16 settembre 2020) Roma, 15 set. - "Oggi nel Lazio si registrano 139 casi di questi 74 sono a Roma e due decessi". Lo sottolinea l'assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D'Amato, nel bollettino quotidiano. "Nella Asl Roma 1 sono 20 i casi nelle ultime 24 ore e di questi cinque sono casi di rientro, due con link dalla Sardegna, due con link alla comunità del Perù e uno dalla Grecia. Tre sono casi con link familiare o contatto di un caso già noto e isolato", prosegue l'assessore. "Nella Asl Roma 2 sono 47 i casi nelle ultime 24 ore e tra questi diciassette casi di rientro, uno con link dalla Sardegna, uno dal Bangladesh, uno dalla Spagna, undici con link alla ... Leggi su iltempo (Di mercoledì 16 settembre 2020), 15 set. - "Oggi nelsi registrano 139di questi 74 sono ae due decessi". Lo sottolinea l'assessore alla Sanità della Regione, Alessio D'Amato, nel bollettino quotidiano. "Nella Asl1 sono 20 inelle ultime 24 ore e di questi cinque sonodi rientro, due con link dalla Sardegna, due con link alla comunità del Perù e uno dalla Grecia. Tre sonocon link familiare o contatto di un caso già noto e isolato", prosegue l'assessore. "Nella Asl2 sono 47 inelle ultime 24 ore e tra questi diciassettedi rientro, uno con link dalla Sardegna, uno dal Bangladesh, uno dalla Spagna, undici con link alla ...

